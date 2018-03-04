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Adana'da hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Türk Telekom'a ait santralden akü çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

Adana'da Türk Telekom'a ait santralden akü çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Afet Evleri Mahallesi'ndeki Türk Telekom'a ait santralden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, zanlıların eşkalini ve kaçtıkları otomobilin plakasını tespit etti.

Mahallede araştırma yapan ekipler, D.Ç, A.G. ve S.E'yi olayda kullanılan otomobille akaryakıt istasyonunda yakaladı.

Araçta yapılan aramada santralden çalındığı değerlendirilen 4 akü bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
adana akü hırsızlığı

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