Adana'da hırsızlık operasyonu

Adana'da bir iş yerinden ve araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinden televizyon ve bir araçtan 180 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlıların hırsızlıktan suç kaydı bulunan Nuri C. ve Şehmus Y. olduğunu belirledi.

Kayıtlarda 2 zanlının önce araçtan daha sonra iş yerinden hırsızlık yaptıkları görüldü.

Şüphelilerden Nuri C, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, firari Şehmus Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

