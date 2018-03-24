Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'da hafif ticari aracı çalmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki Emir Cihat Başer'e ait 01 TJ 306 plakalı hafif ticari aracın yanına bisikletle bir kişi yaklaştı.
Aracın kapısını zorlayarak açan şüpheli, daha sonra bisikletini arka koltuğa koydu.
Bu sırada bulvarda devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, aracı çalıştırmak için uğraşan zanlının durumundan şüphelendi.
Ekipler, hafif ticari aracı çalmaya çalıştığı iddiasıyla H.B'yi (17) gözaltına aldı.
Araç, yapılan incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.
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