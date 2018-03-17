Adana'da hurda araç deposunda yangın

Adana'da bir hurda araç deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde hurda araçların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depo bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 25 hurda aracın bulunduğu depodaki yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Bir hurda kamyon ve otomobilin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.