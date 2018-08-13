Adana'da hurda deposunda yangın

Adana'da bir hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinden duman yükseliğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Depodaki hurda malzemelerin büyük kısmının yandığı görüldü.
Deponun kundaklanmış olması ihtimaline ilişkin araştırma yapan polis ekipleri herhangi bir bulguya rastlamadı.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
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