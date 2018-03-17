HABER

Adana'da "huzur ve güven" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 23:57 | Son Güncelleme

Kentte 2 bin 75 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, aranan 67 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 27 tabanca ve 10 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 1 kilo 219 gram esrar ele geçirildi - İl Emniyet Müdürü Yıldız: - "Temel amacımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğidir. Adanalı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uygulamalarımız 7 gün 24 saat esasına göre devam edecek"

Adana'da 2 bin 75 polisin katılımıyla "Huzur ve güven-7" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "Huzur ve Güven-7" uygulamasına, asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan 2 bin 75 polis katıldı.

Ekipler, uygulamaların yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi alarak, şüpheli araçları durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Üzerinden 4 sahte polis kimliği, emniyetin asayiş frekansının yüklü olduğu telsiz, polis yeleği ve jop çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında, 14 bin 930 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 67 kişi yakalandı, 19 kişiye adli işlem ve 52 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ruhsatsız 27 tabanca ve 10 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 1 kilo 219 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, 12 iş yerine idari işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi, 55 araç sürücüsüne 72 bin 500 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da birim müdürleriyle birlikte uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Temel amacımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğidir. Adanalı vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uygulamalarımız 7 gün 24 saat esasına göre devam edecek. Bize olan desteklerinden dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendiSonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Fatih Portakal bombayı patlattıFatih Portakal bombayı patlattı
'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana esrar İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ilah Telsiz Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni kazada ağır yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni kazada ağır yaralandı

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

103 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan! 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz törenlerle anılacak

103 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan! 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz törenlerle anılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.