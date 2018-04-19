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Adana'da "huzur ve güven" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:07 | Son Güncelleme

Şehit polis memuru Volkan Çay'ın adı verilen uygulamada, aranan 63 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 15 tabanca ve 12 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi - Denetimlerde sahte polis kimliği ve kokartı bulundu

Adana'da 2 bin 155 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen "Şehit Polis Memuru Volkan Çay Huzur ve Güven Uygulaması"na, asayiş, narkotik, çevik kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

Ekipler, uygulamanın yapıldığı yerlerde geniş güvenlik önlemi alarak, şüpheli araçları durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Denetimlerde, 14 bin 820 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranan 63 kişi yakalandı, 28 kişiye adli işlem ve 58 bin 67 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 15 tabanca, 12 kuru sıkı tabanca ve 12 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 7 kesici alet, muşta, 35 ecstasy hap, 700 paket kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada 22 iş yerine idari işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi, 74 araç sürücüsüne 86 bin 267 lira para cezası verildi.

Ayrıca, uygulamada sahte polis kimlik kartı ve kokartı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da birim müdürleriyle uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal emniyeti için görev yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde uyuşturucu madde de ele geçirdiklerini anlatan Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Bu konuda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz." dedi.

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