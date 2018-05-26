İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), "28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması" talebiyle düzenlenen "İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı" programı kapsamında Adana Kürkçüler Cezaevi önünde basın açıklaması yapıldı.

MAZLUMDER Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Önal, Kürkçüler Cezaevi girişinde yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın çocukları babasız ve anneleri evlatsız bıraktığını, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat sürecinin binlerce insanın hayatını kararttığını belirten Önal, bu sürecin her yönüyle aydınlatılmasını ve bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak hesap sorulmasını beklediklerini dile getirdi.

Önal, sorunun çözümü için yasal düzenleme yapılmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Kendilerini tutuklayanlar tutuklandığı halde af talebinde bulunmayıp onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanlara ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gerekeni yerine getirmek başta yargı, hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. TBMM, AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP'yi 28 Şubat mağdurlarının sorununu öncelikli mesele haline getirmeye, sorunun çözümünü sağlayacak gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından bazı tutukluların cezaevlerinden gönderdiği mektuplar okundu.

Programa katılan tutuklu yakınları, "28 Şubat yargı kararları durdurulsun", "Bitmeyen süreç 28 Şubat" ve "28 Şubat'ı değil, içeridekileri konuşalım" yazılı dövizler taşıdı.

Daha sonra katılımcılar iftar yaptı.

