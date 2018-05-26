HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da "İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

MAZLUMDER öncülüğünde Kürkçüler Cezaevi önünde bir araya gelen vatandaşlar, 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi talebinde bulunarak birlikte iftar yaptı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), "28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması" talebiyle düzenlenen "İçeriden Dışarı Özgürlük İftarı" programı kapsamında Adana Kürkçüler Cezaevi önünde basın açıklaması yapıldı.

MAZLUMDER Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Önal, Kürkçüler Cezaevi girişinde yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın çocukları babasız ve anneleri evlatsız bıraktığını, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat sürecinin binlerce insanın hayatını kararttığını belirten Önal, bu sürecin her yönüyle aydınlatılmasını ve bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak hesap sorulmasını beklediklerini dile getirdi.

Önal, sorunun çözümü için yasal düzenleme yapılmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Kendilerini tutuklayanlar tutuklandığı halde af talebinde bulunmayıp onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanlara ve ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gerekeni yerine getirmek başta yargı, hükümet ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. TBMM, AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP'yi 28 Şubat mağdurlarının sorununu öncelikli mesele haline getirmeye, sorunun çözümünü sağlayacak gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından bazı tutukluların cezaevlerinden gönderdiği mektuplar okundu.

Programa katılan tutuklu yakınları, "28 Şubat yargı kararları durdurulsun", "Bitmeyen süreç 28 Şubat" ve "28 Şubat'ı değil, içeridekileri konuşalım" yazılı dövizler taşıdı.

Daha sonra katılımcılar iftar yaptı.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındıSuriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı
Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
28 Şubat adana cezaevi Mazlumder tutuklu

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.