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Adana'da iki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 02:05 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkarak önce bir taksiye, devrilip yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra da su tankerine çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

Adana'da önce bir taksiye, daha sonra savrularak belediyeye ait su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barış Ulusoy'un (31) kullandığı 01 AAJ 352 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Ali Kültür iradesindeki 01 T 0665 plakalı taksiye arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, Adana Büyükşehir Belediyesine ait 06 FV 2899 plakalı su tankerine de çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ulusoy'u çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Barış Ulusoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Zincirleme kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, incelemelerin tamamlanması ve araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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