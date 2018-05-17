Adana'da iki kardeşin öldüğü yangına ilişkin dava

Adana'da misafir kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada mahkeme savcısı sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Rıza S. katılmadı. Diğer tutuksuz sanık İbiş Ç'nin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocukları ölen Yasemin Kahriman'ın da gelmediği duruşmada, araştırılacak başka husus kalmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.
Savcı, mütalaasında, sanık Ali Rıza S'nin olaydan bir gün önce tanıdığı Yasemin Kahriman ve 2 kızını, arkadaşı İbiş Ç'nin kiracı olarak oturduğu, zaman zaman kendisinin de kullandığı eve getirdiğini belirtti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 3 kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan kusur raporunda sanık Ali Rıza S'nin kaçak elektrik kullandığının, ısınmak için kullandığı evdeki elektrik sobasının termostatını devre dışı bıraktığının belirtildiğine dikkati çeken savcı, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığını ve 2 kız çocuğunun yanarak öldüğünü ifade etti.
Savcı, kusur raporunda asli kusurlu bulunan sanık Ali Rıza S'nin 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını isterken, yargılama aşamasında yaşamını yitiren diğer sanık İbiş Ç. ile ilgili davanın da düşürülmesini talep etti.
Sanık Ali Rıza S'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.
Mersin Kadın Sığınmaevi'nde kalan Yasemin Kahriman (31), kızları Fatma (4) ve Selvi'yi (2) de yanına alarak 7 Ocak 2015'te, Tunceli Otogarı'nda tanıştığı ve Adana'da yaşayan Ali Rıza S'nin yanına gelmiş, Ali Rıza S. de anne ve iki kızını arkadaşı İbiş Ç'nin kiracı olduğu eve yerleştirmişti. 9 Ocak 2015'te evde çıkan yangında iki kız kardeş hayatını kaybetmiş, anneleri ise dumandan etkilenmişti.
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