Adana'da iki kardeşin öldürülmesi davası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki kardeşi işlettikleri kafenin önünde tabancayla öldürdükleri iddiasıyla ikişer kez müebbet hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan iki kardeş hakim karşısına çıktı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşleri öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan sanık kardeşler Serhan Girgis ve Emirhan Girgis ile müştekiler Hüseyin Serdar Atılgan, Sezai Karayiğit, Şaziye Okay ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Serhan Girgis savunmasında, olay nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirterek, eşiyle 4,5 yıldır işlettiği kafeye Mustafa Karaibişoğlu'nun ortak olmak istediğini, kendisi ve eşinin de işleri büyütmek için bir iş yeri daha açmak amacıyla bu teklifi kabul ettiklerini söyledi. Girgis, şöyle devam etti:

"Daha sonra Mustafa kendi hisselerini Hüseyin Serdar Atılgan'ın adına yaptı. Benim ilk işlettiğim yerle birlikte ortaklık olarak bana 400 bin lira borçlandı. Zamanla bizi işten uzaklaştırmaya başladılar. Personelleri bizden onay almadan çıkarttılar. Ortaklıktan ayrılmak istedim. İş yerine gittiğimde Mustafa, Tufan ve Hüseyin Serdar oturuyordu. Mustafa bana sert bir şekilde 'otur şuraya' dedikten sonra, 'Yarın bana ya 3 milyon lira para getirirsin ya da buradan gidersin.' dedi. Kendisine, 'Biz buraya emek ettik, ayrıca iş yeri üzerine 1 milyon 100 bin lira borç var. Borçların altından kalkamam.' dedim. Beni dövmeye başladılar. Mustafa arabasına binerken 'Delikanlıysan bin lan arabaya.' dedi. Konuşmak için bindim. 3-4 metre gittikten sonra, borçların altından kalkamayacağımı söyledim. Eşimle ilgili küfür etti. Silahını çekince, arabadan kendimi aşağıya attım. Kardeşim Emirhan'a saldırdılar. Hüseyin Serdar silahını bana doğrulttu. Ben de silahımı çekip yere ve havaya ateş ettim. Mustafa ve Tufan bana doğru koşuyorlardı. O sırada havaya mı yere mi ateş ettim bilmiyorum. Olan oldu. Keşke olmasaydı."