Adana'da iki kişinin öldüğü silahlı kavga

Adana'da bir restoranın ortakları arasında hisse satışı konusundaki anlaşmazlıktan çıktığı öne sürülen kavgada iki kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanması ilgili 4'ü tutuklu 11 sanık hakkında 60 yıldan ikişer kez müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutukla sanıklar A.E, E.S, K.D. ve Ö.K. ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

E.S. savunmasında, işletme sahibi K.D'nin restoranın dekorasyonunu ve organizasyon işlerini yapmasını istemesi üzerine A.E. ile Antalya’dan Adana’ya geldiklerini söyledi.

İş yerinin E.D. ve sanık K.D'ye ait olduğunu bildiklerini anlatan sanık, “E.D. bize yaptığımız masrafa karşılık 300 bin lira ödeyeceğini söyledi. Olay günü ise A.E. beni arayarak işletmenin eski sahiplerinden E.Ç'nin bizi restorana çağırdığını söyledi. İş yerine gidip içeri girdiğimizde kalabalık bir grup vardı." dedi.

Restoranda E.Ç'nin kendilerine "Ben bu iş yerinin tüm hisselerini aldım, özel eşyalarınızı alıp buradan gidin" dediğini ileri süren E.S, yaşanan tartışmanın K.D'nin de restorana gelmesiyle silahlı kavgaya dönüştüğünü anlattı.