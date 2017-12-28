Adana'da ilk kez ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, merkez Çukurova İlçesi'ndeki bir eve düzenledikleri baskında folyolara sarılı 10 LSD, 23 paket esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
İNSAN GENETİĞİNİ BOZUYOR
Avrupa’da yaygın olan LSD’nin maddesine uyuşturucunun emdirildiği, üzeri değişik desenli olan küp şekere benzeyen bu maddenin dil altına koyularak kullanıldığı belirtildi. 1 saat içerisi kana karışan bu uyuşturucunun halisünasyon ve algılama bozukluklarına yol açtığını da belirten yetkililer, LSD’nin insanın beyin ve kromozom yapısını bozduğu, bir kez bile kullanılması halinde kalıcı olarak vücut genetiğini bozduğunu söyledi.
ANTİ STRES VE İNTİHAR
Ayrıca emniyet yetkilileri, LSD alan kişinin intihara sürüklendiğini, bu uyuşturucuyu kullananların uçabildiklerine inanarak kendilerini yüksek binalardan atmaya çalıştıklarını belirtti. Bu maddenin kokainden de 100 kat daha etkili olduğunu, kullananların ise 12 saat boyunca etkisinde kaldığı da açıklandı. Polis, şüpheli olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
LSD ETKİSİ ALTINDA BİR BEYİN NASIL AKTİVİTE GÖSTERİR?
Bu konuya cevap arayan bilim insanları, vücuduna belki de gelmiş geçmiş en güçlü uyuşturucu olan LSD’yi enjekte etmeyi göze alan 20 denek buldular ve LSD etkisi altında iken beyin taramalarını çektiler.
LSD, deneklerin vücutlarına enjekte edildikten sonra ilk gözlemlenen şey uyuşturucunun, beynin tüm bağlantılarını ve işleyişini değiştiren bir dalga başlattığı oldu. Bu gözlem, LSD kullanan insanların zihinlerinde yarattıkları sanal gerçeklik ve halüsinasyonların açıklanması için de bilimsel bir teori değeri taşıyor .
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