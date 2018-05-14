Adana'da inek kurtarma operasyonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde drenaj kanalında çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kurtkulağı Mahallesi'nde Murat Yıldırım'a ait inek girdiği drenaj kanalında çamura saplandı.
Yıldırım, ineği kendi çabasıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinçle ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
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