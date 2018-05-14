HABER

Adana'da inek kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde drenaj kanalında çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde drenaj kanalında çamurda mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtkulağı Mahallesi'nde Murat Yıldırım'a ait inek girdiği drenaj kanalında çamura saplandı.

Yıldırım, ineği kendi çabasıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinçle ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Balkondan çığlık atarak yardım istediBalkondan çığlık atarak yardım istedi
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepkiFilistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki
İnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğimİnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana drenaj kanalı inek kurtarma

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.