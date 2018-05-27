Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde inşaat halindeki kaymakamlık binasının üçüncü katından bodruma düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'ndeki Yüreğir Kaymakamlığının yeni binasının inşaatında çalışan asma tavan ustası Abdurrahman Sarıyıldız, dengesini kaybederek üçüncü kattan bodruma düştü.
İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Sarıyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alarak inşaata gelen Sarıyıldız'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Cenaze olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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