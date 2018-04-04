Adana'da inşaattan hırsızlık güvenlik kamerasında

Adana'da, inşaat halindeki bir apartmanın bahçesindeki demirleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanın bahçesindeki yaklaşık 15 bin lira değerindeki demirler, işçiler namaz kılmaya gittiği sırada çalındı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği zanlı Mustafa İ'yi kısa sürede aynı mahallede yakaladı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, atıl halde olduğunu düşündüğü demirleri, yanında getirdiği hamal olan bir çocukla taşıyarak kamyonetine yüklediğini ve hırsızlık amacının bulunmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.