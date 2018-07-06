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Adana’da iş adamının öldürülmesi kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

Tarım sektöründe faaliyet gösteren iş adamının aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Adana'da öldürülen tarım sektöründe faaliyet gösteren iş adamına yönelik saldırının güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

İş adamı Ekrem Şenel'in, 18 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde otomobiline bindiği sırada Musa Z. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı.

Görüntülere, Şenel'in avukatıyla görüşmek üzere Fuzuli Caddesi'ne arabasını park etmesi, katil zanlısı Musa Z'nin de iş adamından yaklaşık 22 dakika sonra bölgeye gelerek beklemesi yansıdı.

Bir süre sonra otomobiline binen Şenel'i fark etmesi üzenin yolun karşısından koşarak aracın başına gelen Musa Z'nin, iş adamına tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekrem Şenel, Fuzuli Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan Musa Z. polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Musa Z'nin, Şenel'in kendisini 3 milyon lira dolandırdığını öne sürdüğü öğrenilmişti.

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