Adana'da iş kazası: 1 ölü

Adana'da kanalizasyon tadilatı yapan işçi, toprak kayması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Önal (51) Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde kanalizasyon hattında tadilat yapmak için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura indi.

Çukurdan daha önce çıkartılan toprak, çalıştığı sırada Önal'ın üzerine kaydı. Önal arkadaşları tarafından toprak altından çıkartıldı ancak bölgeye gelen sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirledi.

Önal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

