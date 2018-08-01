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Adana'da iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

Kanalizasyon tadilatı yaptığı sırada toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Adana'da kanalizasyon tadilatı yapan işçi, toprak kayması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Önal (51) Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde kanalizasyon hattında tadilat yapmak için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura indi.

Çukurdan daha önce çıkartılan toprak, çalıştığı sırada Önal'ın üzerine kaydı. Önal arkadaşları tarafından toprak altından çıkartıldı ancak bölgeye gelen sağlık ekipleri işçinin öldüğünü belirledi.

Önal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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adana Adli Tıp Kurumu iş kazası Toprak

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