Adana'da iş yerinin kurşunlanması

Adana'da bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde 4 gün önce bir iş yerinin önüne otomobille gelerek uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında 5 kişi daha yakalandı.
Operasyonda, ruhsatsız 6 tüfek ile 2 tabanca da ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Dağlıoğlu Mahallesi'nde 26 Haziran'da bir iş yerinin önüne otomobille gelen şüphelilerin uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin iş yerindeki incelemesi sırasında yine ateş ederek iki ayrı otomobille kaçmaya çalışan 8 zanlı, kovalamaca sonucu yakalanmıştı.
Araçlarda yapılan aramalarda kalaşnikof tüfeğe ait 4 boş kovan bulmuştu.
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