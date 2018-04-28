Adana'da iş yerinin zemininde sıkışan kedi kurtarıldı

Adana'da, bir kafenin tahta döşemesiyle zemini arasında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki kafenin çalışanları, işletmenin zemininde bulunan tahta döşemenin altından kedi sesi geldiğini duydu.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine kafeye giden Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, kafenin tahta döşemesini elektrikli testereyle kesti.
Ekipler, tahta döşemeyle zemin arasında kalan kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Herhangi bir yarasının olmadığı tespit edilen hayvan salıverildi.
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