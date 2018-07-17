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Adana'da iskele çöktü: 2 işçi yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:25 | Son Güncelleme

Adana'da iskele çöktü: 2 işçi yaralı

Adana'da bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir inşaatın iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İskele parçalarının altında kalan işçiler Ali Bilen ve Mehmet Nuri Bilen, Can-Kur ekibince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.

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