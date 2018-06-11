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Adana'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Adana'da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda güvercinlerin olduğunu fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ekipleri, havalandırma boşluğunda bulunan 2 güvercini sıkıştıkları yerden çıkardı.

Güvercinler, 3 hafta önce kaybettiği belirlenen sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana güvercin

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