Adana'da izin gösteriye müdahale

Adana'da, nevruz kutlamalarının ardından dağıldıkları sırada terör örgütü PKK lehine sloganlar atan ve örgütü simgeleyen bez parçaları açan gruba polis müdahale etti.
Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda HDP tarafından organize edilen nevruz kutlaması sonrası alanı terk eden bazı gruplar, Merkez Park'a doğru yürüyüşe geçti.
Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayarak terör örgütü lehine slogan atan ve PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan gruba müdahale etti.
Kaçmaya çalışan gruptaki 6 kişi gözaltına alındı.
Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!
Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Cinsel organını bile dövmeyle kaplattı! Son hali inanılmaz
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum