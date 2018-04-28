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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Bir evin damındaki tanklarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir evin damında 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satıldığı belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda evin damındaki tanklarda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Ev sahibi Y.C. gözaltına alındı.

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2 bin 400 litre adana kaçak akaryakıt operasyon

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