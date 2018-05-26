Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana'da cep telefonu satış mağazalarına düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 4 cep telefonu satış mağazasında gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığını belirledi.
Bunun üzerine iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, gümrük kaçağı 153 cep telefonunun yanı sıra ruhsatsız iki tabanca, bir av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.
Polis, iş yerlerindeki 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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