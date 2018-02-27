Adana'da kaçak et operasyonu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen kaçak et operasyonunda, bir tarlada ikisi kesilmiş 4 at bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir tarlada bazı şüphelilerin at kestiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarlayı kontrol eden ekipler, ikisi kesilmiş 4 at olduğunu gördü. Şüpheliler ise bulunamadı.

Kurtarılan iki atın, Yüreğir Belediye Zabıtası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edileceği belirtildi.