Adana'da kaçak et operasyonu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen kaçak et operasyonunda, bir tarlada ikisi kesilmiş 4 at bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir tarlada bazı şüphelilerin at kestiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tarlayı kontrol eden ekipler, ikisi kesilmiş 4 at olduğunu gördü. Şüpheliler ise bulunamadı.
Kurtarılan iki atın, Yüreğir Belediye Zabıtası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edileceği belirtildi.
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