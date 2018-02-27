HABER

Adana'da kaçak et operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 01:32 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde bir tarlada kesilmiş iki at bulundu - Kesim için bekletildiği değerlendirilen iki at ise kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen kaçak et operasyonunda, bir tarlada ikisi kesilmiş 4 at bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir tarlada bazı şüphelilerin at kestiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarlayı kontrol eden ekipler, ikisi kesilmiş 4 at olduğunu gördü. Şüpheliler ise bulunamadı.

Kurtarılan iki atın, Yüreğir Belediye Zabıtası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edileceği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kaçak et

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı!

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü (4)

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.