Adana'da bir evin bahçesindeki barakada, kaçak ve sağlıksız ortamda kesildiği belirlenen yarım ton tavuk eti bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki barakada kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Barakanın bulunduğu yere giden ekipler yaptıkları aramalarda, sağlıksız koşullarda kesilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan yarım ton kesilmiş tavuk eti ele geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kaçak tavuk kesimi yapan 7 Suriyeliye cezai işlem uyguladı.