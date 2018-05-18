Adana’da kaçak uyarıcı hap ele geçirildi

Adana’da, bir depoda 57 bin 433 adet kaçak uyarıcı hap, jel ve sprey ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki bir depodan piyasaya kaçak cinsel uyarıcılar dağıtıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya operasyon düzenleyen ekipler, adreste 57 bin 433 adet uyarıcı hap, jel ve sprey ele geçirdi.

Şüpheli Raad A. gözaltına alındı.

