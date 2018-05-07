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Adana'da kadına şiddet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Arkadaşı tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da arkadaşından şiddet gördüğü öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bir evden kadın çığlığı geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede evdeki Fatma Beyza A'nın (21) evde bulunan bir erkek tarafından darbedildiğini belirledi.

Kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, evde bulunan ve kadının arkadaşı olduğu belirtilen B.H'yi gözaltına aldı.

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adana darp kadın şiddet

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