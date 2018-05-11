HABER

Adana'da kamyonet göle düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 23:50 | Son Güncelleme

Minibüse çarpan kamyonetin göle düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'da minibüse çarpan kamyonetin göle düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Abdulhaluk Acar yönetimindeki 01 R 9256 plakalı minibüsle çarpışan kamyonet göle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri, kamyonetteki 3 yaralıyı kurtardı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Minibüs sürücüsü Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın kendisine çarptığını belirterek "Kamyonet önce yalpaladı, sonra takla atarak suyun içine düştü. O sırada ben de yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Olay yerine gelen trafik polisi ve itfaiye, yaralıları kurtardı." dedi.

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemediCumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi
CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın! CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Çukurova takla atan kamyonet

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca olaylar çıktı

Diğer Haberler
Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.