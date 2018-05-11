Adana'da kamyonet göle düştü: 3 yaralı

Adana'da minibüse çarpan kamyonetin göle düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Abdulhaluk Acar yönetimindeki 01 R 9256 plakalı minibüsle çarpışan kamyonet göle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri, kamyonetteki 3 yaralıyı kurtardı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Minibüs sürücüsü Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın kendisine çarptığını belirterek "Kamyonet önce yalpaladı, sonra takla atarak suyun içine düştü. O sırada ben de yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Olay yerine gelen trafik polisi ve itfaiye, yaralıları kurtardı." dedi.

