Adana'da 'Kanlı Ay Tutulması'

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya'nın gölgesinde kalan Ay, bakır rengini aldı. Saat 20.13'te başlayıp, gece 02.30'a kadar devam edecek olan tutulma, Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Afrika kıtalarının bir kısmından izlenebilirken, Adana'da havanın açık olması nedeniyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

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