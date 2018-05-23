Adana'da karı-kocanın darbedildiği iddiası

Adana'da yaşlı çiftin evlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiği ileri sürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde, Celal Taşkın (67) ile eşi Nasibe Taşkın'ın (65) yaşadığı eve gelen ve ismi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen sebeple çiftle tartışmaya başladı.
Şüpheli, evin kapısının önünden aldığı odunla, önce Celal Taşkın'ın başına vurdu. Ardından eşi Nasibe Taşkın'ın da boyun ve sırt bölgesini darbederek çifti yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Komşularının yardımıyla evin dışına çıkartılan çift, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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