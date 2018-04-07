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Adana'da karnaval coşkusu sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

ON BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ Adana'da süren 'Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.

Adana'da karnaval coşkusu sürüyor (2)

ON BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
Adana'da süren 'Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe katılanlar, çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.
Merkez Park'taki Amfi Tiyatro önünde başlayan yürüyüşte renkli kostümler giyen, yüzlerini boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar ve maskeler takan katılımcılar, müzik eşliğinde Seyhan Nehri kıyısında oluşturulan Karnaval Alanı'na dek yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, CHP Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ile Levent Gök, ilçe belediye başkanları, Menderes Samancılar ve Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim vatandaşlarla birlikte karnaval yürüyüşüne katıldı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Kentteki çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte, motosikletliler grubu da korteje renk kattı. Karnaval gongunun çalındığı yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini söyledi. Ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamlarken, sanatçı Kıraç ise konser verdi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da karnaval coşkusu sürüyor (2)Adana'da karnaval coşkusu sürüyor (2)Adana'da karnaval coşkusu sürüyor (2)Adana'da karnaval coşkusu sürüyor (2)

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