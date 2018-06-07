Adana'da karpuz hırsızlarına operasyon

Adana'da, tarlalardan çaldıkları ileri sürülen 7 ton karpuzu piyasa satmaya çalışan şüpheliler, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde bazı tarlalardan karpuz çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tarla sahiplerinin ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, 3 şüphelinin 27 AAR 615 ve 01 PA 153 plakalı kamyonetlere yükledikleri karpuzları Adana'da satacağını tespit etti.
Zanlıların bulunduğu kamyonetleri bir süre takip eden jandarma ekipleri, polisin de destek verdiği operasyonla, şüphelileri merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde karpuzları bir iş yerine satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.
Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan birinin hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu belirtildi.
İki kamyonette arama yapan ekipler, toplamda 7 ton karpuzun bulunduğu araçları ve şüphelileri Özer Özkaya Polis Merkezi'ne götürdü.
Zanlıların buradaki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edileceği kaydedildi.
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