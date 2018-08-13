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Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylası'nda, bin 500 metre yükseklikteki dağda çıktıkları kayalıklardan inemeyen Murat Alperen C, Murat Kaan K. ve Mustafa İlker E. telefonla ulaştıkları jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve Can-Kur ekibi, 3 arkadaşı yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden indirdi.

Arkadaşlar, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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3 arkadaş adana Kayalık kurtarıldı Pozantı

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