Adana'da kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylası'nda, bin 500 metre yükseklikteki dağda çıktıkları kayalıklardan inemeyen Murat Alperen C, Murat Kaan K. ve Mustafa İlker E. telefonla ulaştıkları jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve Can-Kur ekibi, 3 arkadaşı yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden indirdi.
Arkadaşlar, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
Prof. İlter Turan: Dünya yeni bir sistemin eşiğinde, 2. Dünya Savaşı sonrası düzen değişiyor
Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Liberland’a vatandaşlık başvurusu yağıyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum