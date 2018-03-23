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Adana'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Adana'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cesedi, derede bulundu.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Ağzıbüyük Mevkisi'nde derede erkek cesedi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 12 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan İbrahim Akgül'ün (65) ailesine haber verdi.

Olay yerine gelen Akgül'ün oğlu Şahin Akgül, babasının cesedini üzerindeki gömleğinden teşhis etti.

Ceset, sudan çıkartılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bucak ceset Dere Kozan

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