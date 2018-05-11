Adana'da keçi ve kedi kurtarma operasyonları

Adana'da, dağda mahsur kalan keçi ile yağmur gider borusunda sıkışan kedi yavrusunun kurtarılması için ekipler seferber oldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, Aladağ ilçesine Akören Mahallesi'nde dağda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Dağa çıkarak ipe bağladıkları keçiyi yamaca sarkıtan ekipler, hayvanı 3 saatlik bir çalışma sonucu kurtardı.
Ekipler, daha sonra hayvanı sahibine teslim etti.
- Boruda sıkışan kedi için beton kırıldı
Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evin gider borusundan ses duyan vatandaşlar, bir kedinin buraya sıkıştığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen Can-Kur ekipleri, zemindeki betonu kırarak kedi yavrusunun bulunduğu boruya ulaştı.
Boruyu kırılan ekipler, hayvanı kurtardı.
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