Adana'da kontrolden çıkan aracı tel örgüler durdurdu

Adana'da kontrolden çıkan otomobil nehir kenarındaki tel örgüye takılarak durabildi.
Muhammet Yuşa Aydın (37) idaresindeki 34 BDY 218 plakalı otomobil, Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkisinde Seyhan Nehri kenarında yer alan tel örgüye takılarak durdu.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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