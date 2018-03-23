HABER

Adana'da köpeğe saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

Daha önce kesici aletle yaralanan ve tedavisi yapılan köpek, ikinci kez uğradığı saldırıda ağır yaralandı

Adana'da daha önce kesici aletle yaralanan köpek, ikinci kez kesici aletle saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Adana Adliyesi'nin çevresinde 9 Mart’ta karın bölgesinden kesici aletle yaralanmış halde bulunan, esnafın besleyip "Beyaz" adını verdiği köpek, tedavisinin ardından Adliye çevresine bırakıldı.

Üç gün önce aynı bölgede ikinci kez kesici aletle ağır şekilde yaralanmış halde bulunan köpek, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri avukat Funda Adamhasan ve Selay Dağsuyu ile hayvansever Ayşegül Karataş tarafından veterinere götürüldü.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, veterinerde tedavisi devam eden köpeğe yapılan saldırıyla ilgili ikinci kez suç duyurusunda bulundu.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Selahattin Yakın, "Beyaz" adlı köpeğe üst üste yapılan iki saldırının öldürmek amaçlı ve bilinçli yapıldığını düşündüklerini belirtti.

Artık Beyaz'ı Adliye'nin yakın çevresinden uzak tutacaklarını ifade eden Yakın, "Tedavisinin ardından kendisine sahip bulacağız. Yoksa insan bile denmeyecek kişi ya da kişiler Beyaz'ı öldürebilir. Hayvanların da canı, ruhu ve hakları var. Herkesin bunların farkında olması lazım. En kısa zamanda Beyaz'ı bıçaklayarak öldürmek isteyenlerin bulunmasını ve cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.

Öte yandan polislerin bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Afrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildiAfrin'de 4 adet grad füzesi ele geçirildi
Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!
Android P bir uygulamayı daha yok edecek!Android P bir uygulamayı daha yok edecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana-beyaz

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

'Yerli Dan Bilzerian' olarak anılan Taha Özer'e polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.