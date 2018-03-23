Adana'da köpeğe saldırı

Adana'da daha önce kesici aletle yaralanan köpek, ikinci kez kesici aletle saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.
Adana Adliyesi'nin çevresinde 9 Mart’ta karın bölgesinden kesici aletle yaralanmış halde bulunan, esnafın besleyip "Beyaz" adını verdiği köpek, tedavisinin ardından Adliye çevresine bırakıldı.
Üç gün önce aynı bölgede ikinci kez kesici aletle ağır şekilde yaralanmış halde bulunan köpek, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri avukat Funda Adamhasan ve Selay Dağsuyu ile hayvansever Ayşegül Karataş tarafından veterinere götürüldü.
Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, veterinerde tedavisi devam eden köpeğe yapılan saldırıyla ilgili ikinci kez suç duyurusunda bulundu.
Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Selahattin Yakın, "Beyaz" adlı köpeğe üst üste yapılan iki saldırının öldürmek amaçlı ve bilinçli yapıldığını düşündüklerini belirtti.
Artık Beyaz'ı Adliye'nin yakın çevresinden uzak tutacaklarını ifade eden Yakın, "Tedavisinin ardından kendisine sahip bulacağız. Yoksa insan bile denmeyecek kişi ya da kişiler Beyaz'ı öldürebilir. Hayvanların da canı, ruhu ve hakları var. Herkesin bunların farkında olması lazım. En kısa zamanda Beyaz'ı bıçaklayarak öldürmek isteyenlerin bulunmasını ve cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.
Öte yandan polislerin bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum