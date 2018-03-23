Adana'da köpeğe saldırı

Adana'da daha önce kesici aletle yaralanan köpek, ikinci kez kesici aletle saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Adana Adliyesi'nin çevresinde 9 Mart’ta karın bölgesinden kesici aletle yaralanmış halde bulunan, esnafın besleyip "Beyaz" adını verdiği köpek, tedavisinin ardından Adliye çevresine bırakıldı.

Üç gün önce aynı bölgede ikinci kez kesici aletle ağır şekilde yaralanmış halde bulunan köpek, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri avukat Funda Adamhasan ve Selay Dağsuyu ile hayvansever Ayşegül Karataş tarafından veterinere götürüldü.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, veterinerde tedavisi devam eden köpeğe yapılan saldırıyla ilgili ikinci kez suç duyurusunda bulundu.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Selahattin Yakın, "Beyaz" adlı köpeğe üst üste yapılan iki saldırının öldürmek amaçlı ve bilinçli yapıldığını düşündüklerini belirtti.

Artık Beyaz'ı Adliye'nin yakın çevresinden uzak tutacaklarını ifade eden Yakın, "Tedavisinin ardından kendisine sahip bulacağız. Yoksa insan bile denmeyecek kişi ya da kişiler Beyaz'ı öldürebilir. Hayvanların da canı, ruhu ve hakları var. Herkesin bunların farkında olması lazım. En kısa zamanda Beyaz'ı bıçaklayarak öldürmek isteyenlerin bulunmasını ve cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.

Öte yandan polislerin bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.