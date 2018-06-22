Adana'da köpeğin kovaladığı çocuğa otomobil çarptı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde köpeğin kovaladığı çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda henüz ismi belirlenemeyen bir çocuk, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği tarafından kovalandı.

Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, yolun karşısına geçmek isterken Meral U'nun kullandığı 01 EOT plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Başından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Çocuk, çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören bir vatandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köpeğin kovalaması üzerine çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü çocuğun aniden önüne çıkması nedeniyle duramadı. Sürücünün hatası yoktu." dedi.

