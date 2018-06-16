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Adana'da lunaparkta kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

Adana'da lunaparkta kavga: 5 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki lunaparkta iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki lunaparkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından iki grup arasında taşlı, bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçakla, 3 kişi de pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları havaya silahla uyarı ateşi açarak ve biber gazı kullanarak dağıttı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanele kaldırıldı.

Öte yandan, olayda silah kullandığı ileri sürülen bir kişi, kamyonetle kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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