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Adana’da maç sonu kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Adana’da maç sonu kavga: 1 yaralı

Adana’da, Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde kafeteryaların bulunduğu bölgede, maç izleyen taraftarların dağılımı sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişi boynundan ağır şekilde yaralandı.

Yaralı kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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