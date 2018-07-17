Adana'da mağazadan parfüm hırsızlığı

Adana'da bir kozmetik mağazasından 10 parfüm çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir kozmetik mağazasından 10 parfüm çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Recep D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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