Adana'da merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Diğer zanlıları arama çalışmaları sürüyor.
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