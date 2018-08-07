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Adana'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 02:22 | Son Güncelleme

Adana'da motosiklet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Adana'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yekta Erhan'ın kullandığı 01 DUF 50 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Erhan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Motosiklet

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