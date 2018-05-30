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Adana'da motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki çocuk öldü, sürücü ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki çocuk öldü, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda Ramazan K. (53) idaresindeki 01 GM 148 plakalı kamyon ile İbrahim Delikanlı'nın (54) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücü Delikanlı ile arkasında yolculuk eden henüz ismi öğrenilemeyen çocuk ağır yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Delikanlı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Çocuğun cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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1 ölü adana kamyonet Motosiklet trafik kazası

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