Adana’da Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında “Mutlu Evlilik-Mutlu Gelecek” projesinin açılışı yapıldı.

Güney Adana bölgesinde aile içi anlaşmazlıkların önüne geçilememesi ve boşanma olaylarına kadar varan sıkıntıların çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Adana Valiliği koordinesinde Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “ Mutlu Evlilik - Mutlu Gelecek ” projesi hazırlandı.

Evlilik öncesi ve evlilik sırasında gerekli iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen projenin açılışı Çukurova Kalkınma Ajansı’nda Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Demirtaş, “Bilinmelidir ki gerçek dışı beklentilerden uzak, bencillikten arındırılmış, küskünlüklerin olmadığı ya da kısa sürdüğü, iletişimin yüksek düzeyde yaşandığı ve en önemlisi şiddetin adının dahi geçmediği evlilikler, topluma örnek teşkil eden evliliklerdir. Bu minval üzere kurulan evliliklerle aile kurumunun sağlıklı temeller üzerine inşa edilmesi, en başta çiftlerin evliliğin yükümlülüklerini taşıyabilecek olgunluğa erişmeleri ile mümkündür. Bununla birlikte evlilik konusunda çiftlerin ayaklarının yere sağlam basması, evliliği sürdürebilecek temel bilgi ve becerilere sahip olmalarından da geçmektedir” diye konuştu.

Projesiyle, Güney Adana bölgesinde karşılaşılan aile içi anlaşmazlıkların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Demirtaş, daha sonra da şunları kaydetti:

“Boşanmalara varan sıkıntıların çözüme kavuşturulmasını hedefliyoruz. Amacımız muhtarlarımızın, okul yöneticilerimizin, rehber öğretmenlerimizin, aile hekimlerimizin, din görevlilerimizin yardım ve katkıları ile evlilik öncesi ve sırasında yaşanması muhtemel ailevi sorunları ortadan kaldırmaktır. Aile eğitim uzmanlarımızın sizlere yönelik hazırladıkları sunum ve eğitim programları ile sahada daha da verimli çalışacağınız kanaatindeyim.”

Konuşmanın ardından katılan kişilere sunumlar yapıldı.