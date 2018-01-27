Adana'da nöbetçi eczaneye EYP'li saldırı

Adana'da, nöbetçi eczaneye EYP ile düzenlenen saldırı sonucu iş yerinin camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki Dağlıoğlu Polis Merkezi yakınındaki nöbetçi eczaneye kimliği belirsiz kişilerce EYP atıldı.

Patlama sonucu eczanenin camları kırılırken, sesi duyan polis merkezindeki ekipler silahla havaya ateş açtı. Patlamanın ardından eczanede bulunanlar dışarı çıkarak iş yerini kapattı.

Telsizden haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve terör polisi sevk edildi. Çevrede uzun namlulu silahlarla önlem alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldıkları bir şüpheliyi Dağlıoğlu Polis Merkezine götürdü.

(AA)