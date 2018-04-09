Adana'da öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 midibüs, Kozan-Feke karayolunun Derinesik mevkisinde devrildi.
Kazada, midibüste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk ve orta okul öğrencilerinin Durmuşlu Mahallesi'nden ilçe merkezindeki okullara gittiği öğrenildi.
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