Adana'da okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Adana'da kursiyerler ders başı yaptı.
Vali Mahmut Demirtaş, okuma yazma eğitimlerinin verileceği Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende, ülke nüfusunun yaklaşık 2,5 milyonluk kısmının okuma yazma bilmediğini, kent nüfusunun da yaklaşık yüzde 4'ünün okuryazar olmadığını söyledi.
Demirtaş, okuma yazma bilmeyen vatandaşların yoğun olduğu 10 büyükşehir arasında Adana'nın da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:
"Bu sebeplerle okuma yazma seferberliği bizim için büyük bir önem taşıyor. Kurslarımıza okuma yazma talebiyle gelen tek bir vatandaşımız dahi olsa geri çevirmemeliyiz. Onun kurs talebini alıp, öğretmenini görevlendirip okuma yazma yolculuğunda en büyük destekçisi olduğunuzu gösteriniz. Unutmayınız ki bizim için en büyük mükafat, bu tür kampanyalarla okuma yazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımızın duasında olmak ve sevincine ortak olmaktır."
İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da 5-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen alan taramasıyla, okuma yazma bilmediği belirlenen 3 bin 391 kişinin kurslara kaydının yapıldığını bildirdi.
Akpınar, kursun ilk dönemini 15 Mayıs'ta tamamlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir tek bireyin dahi bu konuda ihmal edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çıktığımız bu kutlu yolculuğu statik değil, dinamik bir süreç olarak değerlendiriyoruz. İlimizde yaşayan yaklaşık yüzde 4 oranındaki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tamamına ulaşmayı, bu oranı Türkiye ortalamasının altına düşürmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için idarecisinden öğretmenine, memurundan hizmetlisine milli eğitim camiamızın tamamının sahada çalınmadık kapı bırakmayacağını özellikle belirtmek istiyorum."
Kursiyerlerden Cennet Kurupınar da okuma yazma öğrenmeyi çok istediğini söyledi. Kurupınar, "Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çekiyorum. Nice annelerimiz var ki dört duvar arasında kalan. Ben onların sesi olmak istedim." dedi.
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