HABER

Adana'da okuma yazma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Adana'da kursiyerler ders başı yaptı - Kursiyer Cennet Kurupınar: - "Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çekiyorum. Nice annelerimiz var ki dört duvar arasında kalan. Ben onların sesi olmak istedim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Adana'da kursiyerler ders başı yaptı.

Vali Mahmut Demirtaş, okuma yazma eğitimlerinin verileceği Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende, ülke nüfusunun yaklaşık 2,5 milyonluk kısmının okuma yazma bilmediğini, kent nüfusunun da yaklaşık yüzde 4'ünün okuryazar olmadığını söyledi.

Demirtaş, okuma yazma bilmeyen vatandaşların yoğun olduğu 10 büyükşehir arasında Adana'nın da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bu sebeplerle okuma yazma seferberliği bizim için büyük bir önem taşıyor. Kurslarımıza okuma yazma talebiyle gelen tek bir vatandaşımız dahi olsa geri çevirmemeliyiz. Onun kurs talebini alıp, öğretmenini görevlendirip okuma yazma yolculuğunda en büyük destekçisi olduğunuzu gösteriniz. Unutmayınız ki bizim için en büyük mükafat, bu tür kampanyalarla okuma yazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımızın duasında olmak ve sevincine ortak olmaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da 5-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen alan taramasıyla, okuma yazma bilmediği belirlenen 3 bin 391 kişinin kurslara kaydının yapıldığını bildirdi.

Akpınar, kursun ilk dönemini 15 Mayıs'ta tamamlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir tek bireyin dahi bu konuda ihmal edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çıktığımız bu kutlu yolculuğu statik değil, dinamik bir süreç olarak değerlendiriyoruz. İlimizde yaşayan yaklaşık yüzde 4 oranındaki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tamamına ulaşmayı, bu oranı Türkiye ortalamasının altına düşürmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için idarecisinden öğretmenine, memurundan hizmetlisine milli eğitim camiamızın tamamının sahada çalınmadık kapı bırakmayacağını özellikle belirtmek istiyorum."

Kursiyerlerden Cennet Kurupınar da okuma yazma öğrenmeyi çok istediğini söyledi. Kurupınar, "Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk çekiyorum. Nice annelerimiz var ki dört duvar arasında kalan. Ben onların sesi olmak istedim." dedi.

Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Okuma yazma bilmeyen kalmasın" projesi adana kursiyer tören Vali Mahmut Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

E-Devlet Miras sorgulama hizmete girdi!

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'den AK Parti’ye çok sert sözler

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'den AK Parti’ye çok sert sözler

TSK son sayıyı açıkladı! Terör örgütüne darbe üzerine darbe!

TSK son sayıyı açıkladı! Terör örgütüne darbe üzerine darbe!

Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazırladığı kumanyaları, şehit eşinin silah arkadaşlarına götürdü

Hazırladığı kumanyaları, şehit eşinin silah arkadaşlarına götürdü

Yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği semineri

Yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği semineri

Valilik saat 14'te 'eğitim durdu' dedi, öğrenciler saat 17'de binada görüntülendi

Valilik saat 14'te 'eğitim durdu' dedi, öğrenciler saat 17'de binada görüntülendi

Kaymakam Düzgün, aday öğretmenlerle toplantı yaptı

Kaymakam Düzgün, aday öğretmenlerle toplantı yaptı

Kargı’da çam kese böceği ile mücadele başlattıldı

Kargı’da çam kese böceği ile mücadele başlattıldı

ERÜ’de “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Aydın Profili” Anlatıldı

ERÜ’de “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Aydın Profili” Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.